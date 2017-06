Religionsreise durch Deutschland „Ich bin oft eifersüchtig auf Menschen, die glauben“

Steffen König ist für die ARD-Themenwoche "Glaube" durch die Republik gereist. Er hat mit Muslimen gebetet, mit Juden den Sabbat gefeiert und eine buddhistische Teezeremonie mitgemacht; mit Christen war er in der Kirche und mit Atheisten in einem Gottesdienst ohne Gott. Über Glauben zu sprechen, sagt er, sei mindestens so intim wie ein Gespräch über Sexualität.

Steffen König im Gespräch mit Susanne Fritz