Renten-Angleichung Ostdeutsche Politiker weisen auf Nachteile hin

Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU). (imago / Simone Kuhlmey)

Der Kabinettsbeschluss zur Angleichung der Rentenwerte in Ost- und Westdeutschland ist bei ostdeutschen Politikern auf Kritik gestoßen.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, CDU, erklärte in Magdeburg, die Angleichung dauere zu lange und erfolge später als im Koalitionsvertrag vereinbart. Nach dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf soll der Rentenwert Ost von 2018 bis 2024 in sieben Schritten auf den höheren Westwert angehoben werden. Im Gegenzug sinkt die höhere Bewertung von im Osten oft niedrigerer Löhne für die Berechnung der Altersbezüge. Die Linken-Politikerin Zimmermann sagte der Deutschen Presse-Agentur, dies könne künftig zu deutlich geringeren Renten vieler ostdeutscher Beschäftigter führen. Dazu erklärte Arbeitsministerin Nahles von der SPD, man müsse eine Strategie entwickeln, um die Löhne im Osten anzupassen. Der Sozialverband VdK wies auf Probleme für Erwerbsminderungsrentner hin. An deren Situation ändere der aktuelle Gesetzentwurf nichts.