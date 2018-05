Die Ausgaben für Alters- und Hinterbliebenenrenten in Deutschland haben sich in den vergangenen 25 Jahren zwar mehr als verdoppelt, ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt blieb aber nahezu konstant.

Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter Berufung auf das zuständige Sozialministerium in Berlin. Zwar seien die Ausgaben für die Renten von 171,7 Milliarden Euro im Jahr 1992 auf 355,1 Milliarden Euro im Jahr 2017 gestiegen. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt habe sich aber nur von 10,1 Prozent auf 11 Prozent erhöht.



Der Rentenexperte der Linkspartei, Birkwald, sieht vor diesem Hintergrund genügend Spielraum für eine Anhebung des gesetzlichen Rentenniveaus. Das sei zwar nicht zum Nulltarif zu haben, aber finanziell darstellbar, erklärte er.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.