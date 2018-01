Deutschland und Polen erwägen die Einsetzung einer Experten-Kommission, die sich mit der polnischen Forderung nach Reparationen befassen soll.

Es gebe in Polen eine gesellschaftliche Debatte über das Thema, die er nicht ignorieren wolle, sagte Bundesaußenminister Gabriel nach einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Czaputowicz in Berlin. Gabriel machte zugleich deutlich, es bleibe dabei, dass Polen aus deutscher Sicht keinen Anspruch auf Zahlungen habe. Czaputowicz sagte, er wolle die Debatte führen. Sie dürfe aber das Verhältnis beider Länder nicht belasten.



Die polnische Regierung erwägt eine Klage in den USA, um von Deutschland Reparationen wegen Schäden im Zweiten Weltkrieg zu erzwingen.

