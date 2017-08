"Ich bin immer froh, wenn es wieder vorbei ist."

Christa Hoffman ist 81 Jahre alt. Seit einigen Jahren wird sie von Husten-Attacken geplagt. Mehrmals täglich.

"An manchen Tagen habe ich zehn Anfälle, an anderen Tagen nur drei Anfälle. Ich weiß nicht, wovon es abhängt, aber ich habe immer einen Hustenreiz. Ja, es fängt an, im Hals zu kratzen. Oder ich verschlucke mich, was früher nie der Fall war, das passiert heute mit der eigenen Spucke, dass ich mich verschlucke und dann husten muss."

Sie leidet unter Allergien – unter anderem gegen Pappelblüten. Außerdem hat sie seit vielen Jahren eine Hausstaub-Allergie. Aus dem allergischen Schnupfen ist ein Asthma geworden. Das Asthma behandelt sie mit Medikamenten, die die Bronchien weit stellen.

"Morgens und abends je einen Hub von zwei verschiedenen Medikamenten."

Außerdem gibt es zusätzlich noch ein Notfallmedikament, das bei Bedarf zum Einsatz kommt.

Asthma kommt als Ursache nicht infrage

Der Lungenfacharzt sagt allerdings: Das Asthma spielt eine Rolle, aber es reicht nicht aus, die Hustenattacken zu erklären. Vor allem nicht deren Dauer und Heftigkeit.

"Und wenn ich einen ganz schlimmen Hustenanfall habe, dann dreht sich alles und dann muss ich sehen, dass ich mich irgendwo festhalte, weil ich sonst umfalle. Dann kriege ich richtige Schwindelanfälle. Und wenn ich rechtzeitig merke, dass was kommt, trinke ich ein bisschen Wasser oder stecke mir was zu Lutschen in den Mund, das erleichtert das Ganze, verhindert aber die Anfälle nicht. Wenn ich einen starken Hustenanfall habe, geht die Stimme ganz weg, da kann ich überhaupt nicht mehr reden. Dann wird sie ganz belegt. Und da kann ich mich anstrengen, wie ich will, da kann mich kein Mensch verstehen."

Die Hausärztin koordiniert die Suche nach den Ursachen für die Hustenattacken. Eine Vermutung: Das Problem könnte im Magen liegen:

"Die Ärztin meinte, es sei nicht unbedingt ein asthmatischer Husten, sondern es käme vom Magen. Dass die Magensäure hochkommt und dadurch den Hustenreiz verursacht."

Die Suche nach Ursachen geht weiter

Der Magen-Darm-Spezialist bestätigt: Ja, es liegt eine Reflux-Erkrankung vor. Aufsteigende Magensäure könnte die Atemwege angreifen und reizen. Ein weiterer Befund: ein Riss im Zwerchfell. Teile des Magens sind eingeklemmt, was den Reflux verstärkt. Der Reflux wird medikamentös behandelt – Protonen-Pumpen-Hemmer drosseln die Magensäureproduktion im Magen. Und der Riss im Zwerchfell wird operativ verschlossen. Die Ärzte hoffen, das Hustenproblem sei gelöst.

"Es hat zwar zu Anfang etwas nachgelassen. Aber kurz danach fing es wieder ganz stark an."

Und die Suche nach den Ursachen für die quälenden Hustenattacken geht weiter.

"Ich bin immer froh, wenn es beim Autofahren nicht passiert. Dann wird es gefährlich. Dann habe ich Angst, dass mir schwindelig wird und ich gegen einen Baum fahre."