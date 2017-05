Reporter ohne Grenzen Bahrain erschwert Einreise für ausländische Journalisten

Um die Pressefreiheit in Bahrain kann es nicht gut bestellt sein. Genau sagen können das aber nur wenige, weil ausländische Journalisten immer seltener einreisen dürfen - was wiederum kein gutes Zeichen ist. In Bahrain sind zurzeit 14 Journalisten in Haft, unter ihnen auch Bürgerjournalisten.

Christoph Dreyer im Gespräch mit Brigitte Baetz