Die Journalistenvereinigung Reporter ohne Grenzen befürchtet durch die Verlängerung des Ausnahmezustands in der Türkei eine weitere Einschränkung der Pressefreiheit.

Der Ausnahmezustand vereinfache Gerichtsverfahren gegen Journalisten und eine längere Untersuchungshaft ohne einen Richterbeschluss, sagte der Sprecher von Reporter ohne Grenzen, Dreyer, im Deutschlandfunk. Ferner würden ganze Medienschließungen per Dekret ermöglicht. Dieser Zustand müsse so schnell wie möglich aufhören, betonte Dreyer.



Die türkische Regierung hatte die erneute Verlängerung des Ausnahmezustands am Montagabend beschlossen. Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments soll er nun mindestens drei weitere Monate in Kraft bleiben. Nach Ansicht des Nationalen Sicherheitsrats dient die Maßnahme dem Schutz der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sowie der Rechte und Freiheiten der Bürger.