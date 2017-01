Reporter ohne Grenzen "Trump gibt gefährliches Beispiel für Autokraten"

"Reporter ohne Grenzen" setzt sich für Journalisten und Pressefreiheit ein. (imago/Seeliger)

Die Organisation Reporter ohne Grenzen kritisiert den Umgang des künftigen US-Präsidenten Trump mit Journalisten.

Durch seine demonstrative Geringschätzung kritischer Medien habe er schon vor seinem Amtsantritt schweren Schaden angerichtet, erklärte Geschäftsführer Mihr. Trump stelle nicht nur wichtige Errungenschaften der Pressefreiheit in den USA in Frage. Er gebe auch ein brandgefährliches Beispiel für Autokraten in aller Welt, die nur darauf warteten, unabhängige Journalisten ohne lästige Kritik des Auslands kaltstellen oder verfolgen zu können.