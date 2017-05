Der US-amerikanische Tech-Unternehmer, Millionär und Republikaner Greg Gianforte wurde am Donnerstag letzter Woche für Montana ins Repräsentantenhaus in Washington gewählt. Obwohl der bekennende Donald Trump-Fan vorab als Favorit gehandelt wurde, ging seine Wahl nicht reibungslos über die Bühne. Am Tag vor der Abstimmung sorgte er mit einer Attacke auf einen Reporter für Schlagzeilen.

Gianforte schlug den Guardian-Reporter Ben Jacobs nieder, nachdem dieser ihm eine unbequeme Frage gestellt hatte. Die Brille des Reporters ging dabei zu Bruch. "Das war das Abartigste, was ich je erlebt habe, seitdem ich über Politik berichte", sagte Jacobs.

Listen to me get body slammed in Montana https://t.co/I8hAUsmuWw — Ben Jacobs (@Bencjacobs) 25. Mai 2017

Unterstützung totz Attacke

Mitarbeiter von Fox News waren Augen- und Ohrenzeugen. "Gianforte packte Jacobs Nacken und schleuderte ihn auf den Boden", beschrieb Fox-News-Reporterin Alicia Acuna die Szene.

Jacobs stellte sofort Anzeige. Die drei großen Zeitungen seines Wahlkreises forderten den Republikaner auf, ihre Unterstützung für den Kandidaten zurückzuziehen. Zu seinen wichtigsten Unterstützern zählten US-Präsident Donald Trump, Trumps Sohn Eric und Vizepräsident Mike Pence.

Gianforte hat sich inzwischen für seinen Übergriff entschuldigt.