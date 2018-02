Der geschäftsführende Finanzminister Altmaier hat die zwischen Union und SPD ausgehandelte Verteilung der Ministerämter für nachrangig erklärt.

Es wäre falsch, wenn man die Ministerien und die Staatssekretäre höher stellte als die Inhalte, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Man habe im Koalitionsvertrag Millionen von Menschen beim Kindergeld und beim Soli entlastet. Das seien die entscheidenden Themen und nicht die Frage, welches Ministerium von welcher Partei verwaltet werde. Altmaier soll nach Medieninformationen in einer neuen großen Koalition Wirtschaftsminister werden.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther wies die Kritik des Wirtschaftsflügels der Union zurück, dass das Bundesfinanzministerium an die SPD geht. Der CDU-Politiker sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es müsse berücksichtigt werden, dass die CDU nach Jahrzehnten endlich wieder das Wirtschaftsministerium übernehme und so einer ihrer Kernkompetenzen nachkomme.

