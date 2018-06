Das niederländische Verkehrsministerium hat dem Rettungsschiff "Seefuchs" offenbar den seerechtlichen Status entzogen.

Das Schiff der Organisation "Sea-Eye" habe seine Rettungsmission im Mittelmeer abbrechen müssen, teilte ein Sprecher mit. Die Niederlande als sogenannter Flaggenstaat hätten mitgeteilt, dass sie sich nicht mehr verantwortlich fühlten. Die "Seefuchs" ist vor der libyschen Küste unterwegs, um in Seenot geratene Flüchtlinge zu retten.



Der italienische Innenminister Salvini wies erneut ein Rettungsschiff mit etwa 200 Flüchtlingen an Bord ab. Die unter niederländischer Flagge fahrende "Lifeline" dürfe keinen Hafen in Italien anlaufen, sagte er. Zudem habe er den niederländischen Botschafter wegen der Aktivitäten des Schiffs kontaktiert.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.