Nach der Weigerung Italiens und Maltas ist Spanien nun bereit, die Flüchtlinge an Bord des Rettungsschiffs "Aquarius" an Land zu lassen.

Der neue sozialistische Regierungschef Sanchez sagte in Madrid, es gelte, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern und den Verpflichtungen des internationalen Rechts nachzukommen. Deshalb könne die Aquarius den Hafen von Valencia anlaufen. Von Seiten der Besatzung hieß es, die zwei Tage dauernde Reise stelle eine immense technische Herausforderung dar. Zudem müsse die Aquarius auf See mit Gütern versorgt werden, was alles andere als einfach sei.



Italien und Malta hatten dem Rettungsschiff der Organisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen am Wochenende die Einfahrt in einen ihrer Häfen verweigert. - An Bord sind 629 Migranten, darunter mehr als 100 Kinder, die bei den Rettungseinsätzen in internationalen Gewässern vor Libyen an Bord genommen worden waren.

