Nach Italien hat auch Malta erneut einem Rettungsschiff mit hunderten Flüchtlingen an Bord die Einfahrt in einen Hafen verweigert. Beide Länder wiesen sich gegenseitig die Verantwortung zu. Damit droht zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit im Mittelmeer eine Irrfahrt mit ungewissem Ziel.

Ein Regierungssprecher teilte am Abend in der Hauptstadt Valletta mit, Malta habe weder die Rettung koordiniert noch sei man in der Sache zuständig. Das Rettungsschiff "Lifeline" - das zu einer deutschen Nichtregierungsorganisation gehört - hatte die Menschen zwischen Libyen und Lampedusa an Bord genommen. Italiens Innenminister Salvini hatte das Schiff gestern abgewiesen und Malta heute aufgefordert, eine entsprechende Erlaubnis zu geben. Salvini argumentiert, die Besatzung habe unlauter gehandelt, da die libysche Küstenwache von Italien mit der Rettung der Migranten beauftragt sei.



Vor knapp zwei Wochen hatte es ähnliche Fälle gegeben. Das Rettungsschiff "Aquarius" mit mehr als 620 Menschen an Bord lief schließlich in den Hafen im spanischen Valencia ein.

