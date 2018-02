Die Kosten für Rettungseinsätze sind innerhalb von acht Jahren auf fast das Doppelte gestiegen.

Das berichtet die Welt am Sonntag. Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für den Einsatz von Rettungswagen betrügen mittlerweile mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr. Zuletzt seien bundesweit rund 5,2 Millionen Mal Rettungswagen ausgerückt. Verantwortlich für die Kostensteigerung ist nach Ansicht der CDU-Politikerin Maag eine stark gestiegene Anspruchshaltung der Patienten. Immer häufiger werde die Notfallnummer 112 wegen Bagatellen gewählt, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Union der Zeitung. Maag kündigte eine Neustrukturierung der Notfallversorgung in dieser Legislaturperiode an.

