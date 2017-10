Nach dem gestrigen Urteil gegen den früheren Geheimagenten Mauss haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung Revision eingelegt.

Dies teilte das Landgericht Bochum mit. Damit wird der Fall demnächst den Bundesgerichtshof beschäftigen. Mauss war gestern in Bochum wegen Steuerhinterziehung zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sechs Jahre und drei Monate beantragt, die Verteidigung wollte einen Freispruch erreichen. Laut dem Urteil versteckte Mauss zwischen 2002 und 2011 unter einem Decknamen Zinseinnahmen vor den deutschen Behörden und soll so knapp 14 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben. Mauss selbst bestritt die Vorwürfe. Er arbeitete in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt verdeckt für die Bundesregierung und Polizeibehörden. Ins Visier der Ermittler geriet er durch eine Steuersünder-CD, die das Land Nordrhein-Westfalen gekauft hatte.