Sie verstanden sich seinerzeit als die Jungen und engagierten sich für tschechische Komponisten ihrer eigenen Generation: Gegründet in Spätfolge der politischen Wende in Prag, könnte man die ambitionierten jungen Musiker um Hanuš Bartoň und Miroslav Pudlák für Romantiker halten. Ausgehend von der fiktiven Frage ihres Landsmannes Antonín Dvořák nach Tradition und Moderne, suchten sie Lösungswege mit konkreter ästhetischer Richtung. Neoromantiker waren die Komponisten allemal - in ihrem der Melodik und der Tonalität verpflichteten Konzert im Deutschlandfunk, mit dem sie dem europäisch gedachten Forum 2004 ein unvergesslich musikantisches Finale gaben. Unter dem Motto "Revisited" passieren sämtliche Konzerte des Forum neuer Musik im Vier-Wochen-Rhythmus Revue.

Forum neuer Musik 2004

Dvořákův problém

Neue Ensemblemusik aus Tschechien

Ensemble MoEns Praha

Leitung: Miroslav Pudlák

Aufnahme vom 14. März 2004 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal