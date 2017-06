Sidney Corbett, 1960 in Chicago geboren, ist heute in der deutschen Szene der Neuen Musik als Vertreter des Musiktheaters etabliert. Im Eröffnungskonzert des Forum neuer Musik 2005 "Identitäten" ging es hingegen darum, die Instrumentalmusik Corbetts vorzustellen. Der solistische Part lag bei Seth Josel, der verschiedene Zupfinstrumente bediente. Das im Auftrag des Deutschlandfunk von Sidney Corbett neu geschriebene Konzert für E-Gitarre und Ensemble wurde am 4. März 2005 vom Ensemble musikFabrik uraufgeführt. – Was war der Ertrag dieses Abends? – Unter dem Motto "Revisited" passieren alle Konzerte des Forum neuer Musik aus heutiger Sicht noch einmal Revue.

Sidney Corbett

que hora es in paradiso?

Bleeding in Babylon

Variations in Memoriam Edison Denisov

Tarantella aus: Exits

Seth Josel, Gitarre, Banjo, E-Gitarre

musikFabrik

Leitung: Johannes Debus

Konzert vom 4. März 2005 im DLF Kammermusiksaal