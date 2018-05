REVISITED. Forum neuer Musik 2006 Gamelan, postkolonial

Gamelan ist in Indonesien dreierlei: ein Musikstil, ein Instrumentarium und ein entsprechendes Ensemble. Eine zeitgenössische Gamelan-Formation in Holland zu betreiben, heißt, sich mit neuen Spieltechniken, vor allem aber mit der Kolonialgeschichte auseinander zu setzen. So macht es das Ensemble Gending.

Am Mikrofon: Frank Kämpfer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek