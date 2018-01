Der Höhepunkt des zweiten Rhein-Hochwassers in diesem Jahr ist an einigen Orten bereits erreicht oder überschritten worden.

Das teilte die Schutzzentrale in Köln mit. Dort lag der Scheitelpunkt heute früh bei acht Meter 25 und damit unter der für die Schifffahrt kritischen Marke von acht Meter 30. In Duisburg stiegen die Pegelstände dagegen noch leicht an. Am Nachmittag werde der Wasserstand im gesamten Rheingebiet wieder sinken, hieß es weiter.

