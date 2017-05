Hier habe sich die Musik der Kolonialherren "wie in einer kleinen Zeitblase" erhalten können, so Los Otros. Die Art, Gitarre zu spielen und auch die alten Texte, die immer wieder neu improvisiert werden, haben eine Tradition, die sozusagen nahtlos bis ins 17.Jahrhundert zurückweist. Es ist der "Son jarocho", der dieser Musik zugrunde liegt. Das Schema mit den drei ostinaten Akkorden erscheint zunächst einfach: "Man begreift das Prinzip in wenigen Minuten", so Lee Santana, "und braucht dann allerdings den Rest seines Lebens dazu, es zu erlernen und alle seine Möglichkeiten zu erforschen". Bei diesem Programm stellt Santana auch die Musik der mexikanischen Cister vor, wie sie Sebastián de Aguirre in seinem Manuskript ‚Metodo de cítara‘ rudimentär festgehalten hat, und die nur mühsam zu entschlüsseln war.

Viva Mexico!

Instrumentalkompositionen von Sebastián de Aguirre, Santiago de Murcia und Martín y Coll

Los Otros

Hille Perl - Viola da gamba, Jarana

Lee Santana - Mexikanische Cister, Theorbe, Jarana

Steve Player - Gitarre, Theorbe, Jarana, Tanz

Aufnahme vom 23. August 2016 aus der Oranier-Gedächtnis-Kirche in Wiesbaden-Biebrich