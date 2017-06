Im vergangenen Sommer gab das Stradivari Quartett ein Konzert beim Rheingau Musik Festival. Dort spielten sie "Eight Colors" des chinesischen Komponisten Tan Dun, ein Klangdrama in acht Miniaturen mit Reminiszenzen an die Pekingoper und buddhistische Gesänge, außerdem das spannungsreiche "Streichquartett D 887" von Franz Schubert und die verführerisch sinnlichen "Cuatro estaciones portenas" von Astor Piazzolla.

Tan Dun

"Eight Colors" for String Quartet

Astor Piazzolla

Las Cuatro Estaciones portenas (Arr. Stradivari Quartett)

Franz Schubert

Quartett für zwei Violinen, Viola und Violoncello G-Dur, D 887

Stradivari Quartett:

Xiaoming Wang, Violine

Sebastian Bohren, Violine

Lech Antonio Uszynski, Viola

Maja Weber, Violoncello

Aufnahme vom 28. Juni 2016 aus dem Fürst-von-Metternich-Saal von Schloss Johannisberg