Bei diesem Projekt, das der Ausnahme-Blockflötist Maurice Steger schon seit einigen Jahren verfolgt, steht diesmal nicht ein Komponist oder ein Musikstil im Mittelpunkt, sondern die handschriftliche Sammlung eines österreichischen Diplomaten.

Graf Aloys Thomas Raimund von Harrach gehörte zum Hochadel und war schon auf verschiedenen Posten, auch als kaiserlicher Gesandter, erfolgreich, bevor er 1728 für fast sechs Jahre als Vizekönig in Neapel eingesetzt wurde. Hier legte er sich nicht nur eine große Kunstsammlung zu, sondern kaufte auch alles an Musik-Autographen auf, die ihm begegneten.

Diese umfangreiche Sammlung, die nicht nur großen Kunstverstand zeigt, sondern auch eine besondere Vorliebe für die Blockflöte und für die Laute, nahm Harrach mit zurück in seine Heimat. Heute liegt ein Großteil davon in New York, aber es wurden in den letzten Jahren auch immer wieder neue Stücke daraus gefunden.

Maurice Steger und sein kleines Continuo-Ensemble präsentieren in diesem Programm ein paar besonders virtuose Sonaten und Partiten der beliebtesten Komponisten, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Neapel wirkten.

Nicolò Fiorenza, Andrea Falconieri, Nicola Antonio Porpora, Giovanni Antonio Piani, Johann Adolf Hasse, Giuseppe Sammartini

Sonaten und Partiten

Maurice Steger, Blockflöte

Mauro Valli, Violoncello

Daniele Caminiti, Theorbe und Laute

Naoki Kitaya, Cembalo

Aufnahme vom 10.8.2017 aus der Kirche St. Peter und Paul in Hofheim