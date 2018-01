Musikalisch liegen Welten zwischen dem sittenstrengen Thomaskantor und dem Bandoneon-Künstler, der den Tango argentino, den Tanz aus den Hafenkneipen von Buenos Aires, erst salonfähig machte. Doch Gegensätze ziehen sich bekanntlich an: Gerade von Bach war Piazzolla lebenslang fasziniert. So klangen die barocken Tänze aus Bachs Orchestersuite Nr. 1 und Piazzollas "Grand Tango" ganz und gar nicht fremd nebeneinander - in eine gemeinsame Musiksprache verwandelt vom SIGNUM saxophone quartet und der Cellistin Harriet Krijgh.

Johann Sebastian Bach

Italienisches Konzert, BWV 971

Cellosuite Nr. 3 C-Dur, BWV 1009

Orchestersuite Nr. 1 C-Dur, BWV 1066

Astor Piazzolla

Four for Tango

Le Grand Tango

Oblivion

Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras Nr. 5

Harriet Krijgh, Violoncello

SIGNUM saxophone quartet

Aufnahme vom Rheingau Musik Festival am 12.7.2017 aus dem Fürst-von-Metternich-Saal, Schloss Johannisberg