In Bonn demonstrieren mehrere tausend Menschen für mehr Klimaschutz.

Die Kundgebung steht unter dem Motto "Klima schützen - Kohle stoppen". Die Veranstalter rechnen bis zum Nachmittag mit bis zu 10.000 Teilnehmern. In Köln versammelten sich nach Polizeiangaben etwa tausend Radfahrer, um gemeinsam nach Bonn zu fahren. Anlass ist die am Montag beginnende UNO-Klimakonferenz in Bonn. Dazu werden mehr als 23.000 Teilnehmer aus 197 Ländern erwartet. Es geht darum, das Pariser Klimaabkommen von 2015 konkret umzusetzen.



Bundesumweltministerin Hendricks sprach sich für mehr Zusammenarbeit beim Klimaschutz auf regionaler Ebene aus. Sie sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, fast die Hälfte der weltweiten Treibhausgasemissionen entstünden in Städten. Deshalb müssten diese auch Teil der Lösung sein. Der Greenpeace-Klimaschutzexperte Smid forderte einen gesetzlich organisierten Kohleausstieg. Ohne die Abschaltung von Kohlekraftwerken seien die Klimaschutzziele nicht zu schaffen, sagte Smid im Deutschlandfunk.