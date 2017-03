Der defizitäre Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz ist an den chinesischen Mischkonzern HNA verkauft worden.

Wie das Innenministerium in Mainz mitteilte, unterschrieben Vertreter beider Seiten einen entsprechenden Kaufvertrag. HNA übernimmt den rheinland-pfälzischen Anteil von 82,5 Prozent an dem Flughafen. Über den Kaufpreis ist noch nichts bekannt. Eigentlich wollte HNA auch die 17,5 Prozent im Besitz Hessens übernehmen. Dies scheiterte heute jedoch vorerst wegen noch offenener Fragen, wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte. Die hessischen Anteile sollen jetzt an ein deutsches Partnerunternehmen von HNA gehen.



Im vergangenen Sommer war der geplante Verkauf des im Hunsrück gelegenen Flughafens an einen anderen chinesischen Investor gescheitert. Die Firma zahlte nicht den vereinbarten Kaufpreis von 13 Millionen Euro. Der Airport macht seit Jahren Verluste.