Nach Warnungen wegen eines Ausbruchs gefährlicher Tiere aus einem Zoo in Rheinland-Pfalz haben die Behörden Entwarnung gegeben.

Die Kreisverwaltung in Bitburg teilte mit, ein Bär habe sein Gehege verlassen und sei erschossen worden. Zwei Löwen, zwei Tiger und ein Jaguar wurden mit einer Drohne in ihren Gehegen aufgespürt. Durch ein Unwetter waren in dem Zoo einige Gebiete überschwemmt und Zäune beschädigt worden.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.