Aus einem Zoo in Rheinland-Pfalz sind mehrere gefährliche Tiere entkommen.

Es handle sich um einen Bären, zwei Tiger, zwei Löwen und einen Jaguar, sagte ein Sprecher der zuständigen Kreisverwaltung in Bitburg in der Eifel nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP. Der Bär wurde demnach bereits erschossen, nach den übrigen Tieren wird mit einem Großaufgebot gesucht. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, in Gebäuden zu bleiben und gesichtete Tiere der Polizei zu melden. Wie die Tiere ausbrachen, ist noch nicht klar.

