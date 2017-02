Riad CIA-Medaille für saudischen Innenminister

Der saudische Innenminister, Kronprinz Mohammed, ist vom US-Geheimdienst CIA für seinen Einsatz gegen den Terrorismus ausgezeichnet worden.

Der neue CIA-Direktor Pompeo verlieh ihm bei einem Besuch in Riad die George-Tenet-Medaille, wie die saudische Nachrichtenagentur SPA berichtete. Als Begründung seien seine Verdienste um die Terrorbekämpfung und seine Bemühungen um Sicherheit und Frieden in der Welt genannt worden.



Im vergangenen Jahr war Prinz Mohammed bereits in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Die Verleihung hatte in Frankreich viel Kritik ausgelöst. Amnesty International bezeichnete die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien als katastrophal.