In der saudi-arabischen Hauptstadt Riad hat zum ersten Mal der saudisch-irakische Koordinationsrat getagt.

An dem Auftakttreffen nahm neben dem saudischen König Salman und dem irakischen Ministerpräsidenten al-Abadi auch US-Außenminister Tillerson teil. Tillerson betonte die Bedeutung der wachsenden Beziehungen der beide Länder für die Sicherheit in der Region. König Salman stellte klar, dass Saudi-Arabien die Einheit und Stabilität des Irak unterstützen will.



Das Verhältnis zwischen Bagdad und Riad war lange angespannt. Seit einiger Zeit findet eine Annäherung statt. So entsandte Saudi-Arabien im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit rund 25 Jahren einen Botschafter nach Bagdad. Beide Länder eint, dass sie gegen den wachsenden Einfluss des Iran in der Region sind.