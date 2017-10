US-Außenminister Tillerson hat den Iran aufgerufen, sich vollständig aus dem Irak zurückzuziehen.

In einer Pressekonferenz in der saudi-arabischen Stadt Riad sagte er, "iranische Milizen" müssten jetzt abziehen, da sich der Kampf gegen den IS dem Ende zuneige. Tillerson äußerte sich nach dem Auftakttreffen des saudisch-irakischen Koordinationsrats. Dabei betonte er auch die Bedeutung der wachsenden Beziehungen der beiden Länder für die Sicherheit in der Region.



Das Verhältnis zwischen Bagdad und Riad war lange angespannt. Seit einiger Zeit findet eine Annäherung statt. So entsandte Saudi-Arabien im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit rund 25 Jahren einen Botschafter nach Bagdad. Beide Länder eint, dass sie gegen den wachsenden Einfluss des Iran in der Region sind.