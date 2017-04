Der türkische Staatspräsident Erdogan demontiert nach Einschätzung des Deutschen Richterbund den Rechtsstaat in dem Nato-Land.

Jeder vierte Richter oder Staatsanwalt in der Türkei sei inzwischen mit dem pauschalen Vorwurf, ein Gülen-Anhänger zu sein, entlassen worden, kritisierte der Vorsitzende des Berufsverbandes, Gnisa, in Weimar. Insgesamt seien rund 4000 Juristen betroffen. Jeder - auch jemand, der sich an einem Putsch beteiligt haben könnte - habe Anspruch auf ein faires Verfahren. Das sei allerdings nicht ansatzweise gewährleistet, betonte Gnisa.



Bis zum Sonntag diskutiert der Deutsche Richter- und Staatsanwaltstag über verschiedene Themen, darunter die politische Entwicklung und Lage der Justiz in der Türkei.