In Deutschland werden zunehmend Verdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen, weil sich die Strafverfahren zu lange hinziehen.

Der Deutsche Richterbund verweist nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur auf 51 solcher Fälle im vergangenen Jahr. Verschiedene Oberlandesgerichte hatten die Haftbefehle gegen die Verdächtigen demnach aufgehoben, weil die übliche Dauer von sechs Monaten Untersuchungshaft überschritten war. Im Jahr davor waren es 41 Fälle. Der Richterbund nennt den gewachsenen Aufwand bei der Bearbeitung von Strafverfahren als Ursache. Außerdem gebe es einen Mangel an Staatsanwälten und Richtern.



In Untersuchungshaft werden Personen genommen, die das Gericht als dringend tatverdächtig einordnet und denen Straftaten zur Last gelegt werden, auf die eine Strafe von mindestens einem Jahr Haft steht.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.