Der Vorsitzende der Linken, Riexinger, hat der SPD vorgeworfen, in den Koalitionsverhandlungen der Union zu weit entgegenzukommen. Riexinger sagte im Deutschlandfunk, beim Thema Zuwanderung habe sich die CSU zum Beispiel vollkommen durchgesetzt.

Im Bereich Arbeitspolitik hätten die Sozialdemokraten nicht das herausgeholt, was angesichts der guten wirtschaftlichen Lage möglich wäre. In diesem Punkt hätte die SPD eigentlich ein ganz gutes Wahlprogramm gehabt, betonte Riexinger.



Die Beratungen von CDU, CSU und SPD werden heute fortgesetzt. Angestrebt wird eine Einigung noch an diesem Wochenende. Strittig ist weiterhin das Thema befristete Arbeitsverhältnisse. Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Schwesig rief die Union in der "Passauer Neuen Presse" zu Zugeständnissen auf. Für junge Menschen, die sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln müssten, werde eine Lösung gebraucht.



