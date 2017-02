Riga Gauck trifft Staatschefs der baltischen Republiken

Bundespräsident Gauck bei der Begrüßung durch den lettischen Präsidenten Vejonis im Rigaer Schloss (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Bundespräsident Gauck ist in der lettischen Hauptstadt Riga mit den Staatschefs der drei baltischen Republiken zusammengetroffen.

Themen der Gespräche sollten vor allem die Sicherheitspolitik, das Verhältnis zu Russland und die Zukunft der Europäischen Union sein. Es ist die 101. Auslandsreise in der fünfjährigen Amtszeit Gaucks und die letzte vor seinem Ausscheiden aus dem Amt am 18. März.



Die baltischen Staaten Estland, Litauen und Lettland, ehemals Sowjetrepubliken und heute Mitglieder von EU und Nato, sehen sich seit der russischen Annexion der Krim und durch den Konflikt in der Ostukraine besonders bedroht.