Riga Gauck trifft Staatschefs der baltischen Republiken

Bundespräsident Gauck bei der Begrüßung durch den lettischen Präsidenten Vejonis im Rigaer Schloss (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Bundespräsident Gauck hat bei einem Besuch in Riga den drei baltischen Staaten die Solidarität Deutschlands in Fragen der Verteidigung und Sicherheit zugesichert.

Deutschland stehe an der Seite der baltischen Partner und Freunde, sagte er nach einem Treffen mit den Staatschefs von Lettland, Litauen und Estland. Den Konflikt mit Russland wegen der anhaltenden Kämpfe in der Ostukraine nannte Gauck besorgniserregend. Darauf dürfe nicht mit Abwarten reagiert werden. Darüberhinaus war die Krise der Europäischen Union ein weiteres Thema. - Die Reise nach Riga war die letzte Auslandsreise Gaucks vor seinem Ausscheiden aus dem Amt als Bundespräsident am 18. März. Am Sonntag wird von der Bundesversammlung sein Nachfolger gewählt.