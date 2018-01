SPD-Chef Schulz hat seine Partei zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union aufgerufen. Man habe in den Sondierungsgesprächen große Erfolge erzielt, sagte Schulz in Dortmund vor einem Vorbereitungstreffen von westfälischen Delegierten für den Bundesparteitag am Sonntag in Bonn.

Morgen trifft Schulz in Düsseldorf mit rheinischen Delegierten zusammen, um auch dort noch einmal um Zustimmung zu werben. Bei dem Bundesparteitag soll dann über Koalitionsverhandlungen entschieden werden. Kritik an einer Neuauflage der Großen Koalition gibt es vor allem vom linken Partei-Flügel.



Der stellvertretende SPD-Fraktionschef Heil sagte im Deutschlandfunk, die Sozialdemokraten hätten sich nicht in allen Politikfeldern durchgesetzt, aber im Bildungs- und Forschungsbereich habe man das erreicht, was im Wahlprogramm stehe.



Während sich am Abend der Landesvorstand der Berliner SPD mit 21 zu acht Stimmen gegen eine Neuauflage der Großen Koalition aussprach, stimmte der Landesvorstand in Brandenburg mit neun zu zwei Stimmen dafür.

