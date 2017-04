Nach der Einschätzung des Literaturwissenschaftlers Jürgen Ritte versuchen alle Parteien in Frankreich, von terroristischen Anschlägen wie dem gestrigen zu profitieren.

Ritte, der an der Universität Sorbonne in Paris lehrt, sagte im Deutschlandfunk, der Anschlag auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" habe die französische Gesellschaft noch zusammengeschweißt. Später habe die Politik die meist islamistisch motivierten Attentate jedoch politisch für sich genutzt.



Der rechtsextreme Front National sei zwar schon seit 30 Jahren fest in Frankreich verankert, die Vorsitzende und Präsidentschaftskandidatin Le Pen habe aber noch einmal einen Schub bekommen, ebenso wie die extreme Linke.



Ritte sagte, es sei nicht unwahrscheinlich, dass es eine Wahl "zwischen Pest und Cholera" gebe - zwischen der rechtsextremen Marine Le Pen und dem radikalen Sozialisten Jean-Luc Mélenchon. Letzterer sei "in keiner Weise ein Freund Europas und noch weniger Deutschlands". 2015 hat Mélenchon ein Buch herausgebracht mit dem Titel "Der Bismarckhering - der deutsche Fisch". Es richtet sich laut Ritte nicht nur gegen Kanzlerin Merkel, sondern gegen die Deutschen allgemein. Der Wissenschaftler sagte: "Wir haben von diesem Mann nichts Gutes zu erwarten."