Vertreter jüdischer Organisationen haben das Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs zum sogenannten Schächten begrüßt.

Der Präsident der Europäischen Rabbinerkonferenz, Goldschmidt, sagte der Deutschen Welle, er halte die Entscheidung für unproblematisch. Der Gerichtshof unterstreiche ausdrücklich das Recht der Religionsgemeinschaften auf das Schächten. Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Generalsekretär des Jüdischen Weltkongresses, Stern.



Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hatte gestern entschieden, dass rituelle Schlachtungen ohne Betäubung nur in zugelassenen Schlachthöfen vorgenommen werden dürfen. Zur Begründung führten die Richter an, das Tierwohl sei als Wert der Europäischen Union festgeschrieben. Eine Einschränkung der Religionsfreiheit sieht der Gerichtshof durch die Vorgaben nicht.



Geklagt hatten mehrere islamische Verbände aus dem belgischen Flandern. Dort durften Schächtungen zeitweise - bis zu einem Verbot im Jahr 2015 - auch in temporären Schlachtstätten durchgeführt werden. Hintergrund war, dass normale Schlachthöfe während des islamischen Opferfestes überlastet waren.



(Rechtssache C-426/16)

Diese Nachricht wurde am 30.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.