Der Grünen-Spitzenpolitiker Habeck sieht als wichtigste Voraussetzungen für eine Jamaika-Koalition Vertrauen und Kreativität.

Der Umweltminister von Schleswig-Holstein sagte der "Neuen Zürcher Zeitung am Sonntag", seine Sorge, dass Jamaika auf Bundesebene nicht gelingt, sei sehr, sehr groß. Es verbiete sich aber, mit Neuwahlen zu spielen. Stattdessen brauche man politisches Vertrauen und das wachse nur über den Konflikt. Dafür sieht Habeck seine Zusammenarbeit mit FDP-Vize Kubicki in Schleswig-Holstein als ein positives Beispiel: Man gerate immer wieder hart aneinander, so Habeck, aber "wenn man einen gewissen Großmut entwickelt, kann man sich auch mal die Meinung sagen".



Habeck, der auch an den Sondierungsgesprächen in Berlin teilnehmen wird, appellierte an alle Parteien, nach Gemeinsamkeiten zu suchen: Liebe sei nicht notwendig, aber "man muss in seiner jeweiligen Partei für Kompromisse werben, auch wenn sie dem eigenen Milieu etwas zumuten". Allerdings seien FDP und Grüne "habituell und kulturell immer noch sehr, sehr unterschiedlich".



Habeck kritisierte unter anderem, dass die FDP in der Landwirtschaft auf einen ungeregelten Weltmarkt setze und die Energiewende nicht genügend vorantreiben wolle. Die Forderung der Unionsparteien nach einem Stopp des Familiennachzugs für Flüchtlinge halte er für "menschlich falsch". Dies behindere auch die Integration. Außerdem spielten CDU und CSU mit Ängsten, wenn sie von bis zu einer Million Menschen sprächen, die dadurch nach Deutschland kommen könnten. Das Auswärtige Amt spreche nur von 70.000 Menschen, die in Syrien und dem Irak darauf warteten, zu ihren Familien zu kommen.



Habeck ist Schriftsteller und seit 2012 Minister für Energiewende, Landwirtschaft und Umwelt in Schleswig-Holstein. Bei der Wahl der Grünen-Spitzenkandidaten für die diesjährige Bundestagswahl hatte er nur hauchdünn gegen den Parteivorsitzenden Cem Özdemir verloren.