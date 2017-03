In der Welt der Augenchirurgie sorgt zur Zeit die Universität Oxford, England, für Aufsehen: Ein ferngesteuerter, aber nur handgroßer Roboter führt hier Mikrometer-genaue Operationen an der Netzhaut des Auges aus. An der ETH Zürich entwickeln die Weltmeister im Nano-Roboterfußball sandkornkleine Maschinen, die im Auge gezielt Medikamente deponieren. Und in Mainz zeigt eine Art Coladose dem Neurochirurgen, wie er Schrauben in Lendenwirbel drehen soll. Die OP-Robotik macht große Fortschritte. Nur autonom dürfen die Bots noch nicht sein. Auch wenn manche schon so tun.