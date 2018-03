Das Roboterwagen-Programm des Fahrdienst-Vermittlers Uber kämpft offenbar schon seit Monaten mit Problemen.

Nach Informationen der "New York Times" haben die selbstfahrenden Fahrzeuge unter anderem Schwierigkeiten an Baustellen und neben Sattelschleppern. Außerdem hätten Sicherheitsfahrer häufiger als gedacht die Kontrolle übernehmen müssen.



Am vergangenen Wochenende hatte ein Uber-Roboterwagen bei einer nächtlichen Testfahrt im US-Bundesstaat Arizona eine Frau getötet, die die Straße überquerte. Das Auto bremste der Polizei zufolge nicht ab und unternahm auch keine Ausweichversuche.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.