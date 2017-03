Der US-Musiker Chuck Berry ist tot.

Er starb im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Missouri, wie die Polizei über Facebook mitteilte. Berry galt als Pionier des Rock ’n’ Roll. Bekannt wurde er vor allem mit seinen Hits "Johnny B. Goode", "Roll Over Beethoven" und "Sweet Little Sixteen". Berry gehörte zu den ersten Musikern, die 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurden.