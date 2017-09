Rockmusiker Alice Cooper Um Verkleidung wird gebeten

Alice Cooper war in den 1980ern bereits ein Star, wegen des typischen Rockstar-Lebensstils aber auch so gut wie tot. In den 90er-Jahren wurde er durch seinen Auftritt im Film "Wayne's World" zur Kultfigur. Nach etlichen Best of-Programmen wagte er sich noch mal an ein neues Album.

Von Fabian Elsäßer