Rodel-Weltcup Toni Eggert und Sascha Benecken holen Gesamtsieg

Die Rodel-Doppelsitzer Toni Eggert (r) und Sascha Benecken jubeln nach dem 2. Lauf am 18.02.2017 beim Rodel Welctup in Pyeongchang. Eggert und Benecken gewannen das Rennen auf der Olympia-Bahn und haben zum zweiten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup (dpa/picture-alliance/Lee Jin-Man)

Die deutschen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken haben im Doppelsitzer vorzeitig den Gesamt-Weltcup für sich entschieden.

Sie setzten sich in Südkorea gegen Tobias Wendl und Tobias Arlt durch. Auf Platz drei landeten mit Robin Geueke und David Gamm ebenfalls Deutsche. Das letzte Weltcup-Rennen der Saison findet am kommenden Wochenende in Altenberg statt.