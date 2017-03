Die US-Regierung hat der EU zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge gratuliert.

In einer in Washington veröffentlichten Erklärung wird das gemeinsame Engagement der Vereinigten Staaten und der EU für Freiheit und Demokratie sowie den Rechtsstaat unterstrichen. Bisher hatte sich Präsident Trump kritisch zur EU geäußert und die britische Austrittsentscheidung als großartige Sache begrüßt.



Papst Franziskus empfing die EU-Staats- und Regierungschefs am Abend im Vatikan. Bei der Audienz betonte er, die Gründungs-Ideale der Europäischen Union dürften nicht auf wirtschaftliche und finanzielle Aspekte reduziert werden. Gelebte Solidarität zwischen den Staaten sei auch das beste Mittel gegen Populisten. - Die EU-Staaten feiern morgen den 60. Jahrestag der Römischen Verträge, mit denen der Grundstein für die heutige Europäische Union gelegt wurde.