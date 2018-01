Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Rörig, hat eine groß angelegte Aufklärungskampagne gegen sexuelle Übergriffe auf Kinder gefordert.

Der Missbrauch habe die Dimension einer Volkskrankheit, sagte Rörig in Berlin. Er appellierte an CDU, CSU und SPD, sich bei ihren Koalitionsgesprächen auf das von ihm bereits vorgelegte Gesetz zur Bekämpfung des Kindesmissbrauchs und weitere Empfehlungen zu verständigen. Die bisher eingeleiteten Gegenmaßnahmen bezeichnete er als "Flickenteppich befristeter Minimallösungen".



Rörig äußerte sich anlässlich des achten Jahrestags der Aufdeckung von Missbrauchsfällen am katholischen Berliner Canisius-Kolleg. Es folgten zahlreiche weitere Enthüllungen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.