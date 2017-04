Der CDU-Außenpolitiker Röttgen wertet die französische Präsidentschaftswahl als entscheidend für die Zukunft Europas.

Der Kontinent stehe bereits am Abgrund, sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Wenn die Wahl in Frankreich schiefgehe, dann stünde Europa jenseits des Abgrundes. Es wäre dann an einem toten Punkt der europäischen Integration, erklärte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Er glaube allerdings nicht, dass das passiere.



Röttgen forderte zudem mehr Engagement gegen rechte Tendenzen. Die politisch Verantwortlichen leisteten zu wenig Widerstand gegen die - Zitat - Flut von Nationalismus, Populismus und kollektiver Irrationalität. Es sei eine historisch ernste Situation. Das Verhalten der Entscheidungsträger sei dieser Situation noch nicht angemessen.