Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen warnt davor, die muslimischen Rohingya-Flüchtlinge übereilt von Bangladesch nach Myanmar zurückzuschicken.

UNHCR-Chef Grandi sagte in Bangladesch, die Rückkehr der Menschen müsse überwacht werden. In Myanmar könne sich das UNHCR aber nicht frei bewegen und könne deshalb diese Aufgabe nicht übernehmen. - Bangladesch und Myanmar hatten sich in der vergangenen Woche darauf verständigt, die mehr als 680.000 Flüchtlinge in den kommenden zwei Jahren zurückzuführen. Die Rohingya selbst sind auch skeptisch, weil sie sich in Myanmar nicht sicher fühlen. Dort werden sie als Staatenlose seit Jahrzehnten diskriminiert und politisch verfolgt.

