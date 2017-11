Der UNO-Sicherheitsrat hat die Regierung von Myanmar aufgefordert, die Militäreinsätze gegen die Bevölkerungsgruppe der Rohingya einzustellen.

Der unverhältnismäßige Einsatz von Gewalt müsse beendet werden, heißt es in einer Erklärung, die das Gremium in New York einstimmig beschloss. Die Berichte über Menschenrechtsverletzungen gäben Anlaß zu großer Sorge. Die sogenannte präsidentielle Erklärung des Sicherheitsrats ist rechtlich nicht bindend. Großbritannien, die USA und Frankreich hatten sich für das stärkere Instrument einer Resolution eingesetzt, waren damit aber am Widerstand Chinas gescheitert.



Seit Ende August sind mehr als 600.000 Angehörige der muslimischen Rohingya-Minderheit aus dem buddhistisch geprägten Myanmar geflohen.