Die USA haben wegen der Gewalt gegen die Rohingya-Minderheit in Myanmar neue Strafmaßnahmen gegen das Militär des Landes angekündigt.

Das Außenministerium in Washington erklärte, betroffen seien in erster Linie Armee-Einheiten und Offiziere, die an den Aktionen gegen die Rohingya beteiligt seien. Neben Reisebeschränkungen gegen Militärvertreter könne es auch gezielte wirtschaftliche Maßnahmen gegen Personen geben, die mit den Gräueln in Verbindung gebracht würden. Eine Sprecherin betonte, die Vereinigten Staaten seien zutiefst besorgt. Es sei von größter Bedeutung, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.



In den vergangenen Monaten sind aus Myanmar Hunderttausende Angehörige der muslimischen Minderheit vor der Gewalt von Sicherheitskräften ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Bei einer internationalen Geberkonferenz waren gestern Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 290 Millionen Euro für die Flüchtlinge zusammengekommen. Die UNO appellierte an die internationale Gemeinschaft, die zugesagten Hilfen möglichst rasch bereitzustellen.